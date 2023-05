Hay jueces suficientes en el Poder Judicial de Michoacán: Reséndiz García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reconocer la saturación de trabajo por la cantidad de causas penales, el presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán (PJEM), Jorge Reséndiz García, aseguró que por el momento se cuenta con el número necesario de jueces para atender los asuntos judiciales.

En entrevista, mencionó que los jueces trabajan bajo presión y ante la falta de recursos el máximo tribunal de Michoacán no contempla habilitar a más jueces.

Pese a lo anterior, no descartó sacrificar recursos de infraestructura para más jueces y personal operativo.

"Ahorita pudiéramos decir que no nos faltan jueces, estamos trabajando bajo presión, pero decir que eso no se traduce en retrasar los asuntos, o en no decidir adecuadamente, pero en caso de que veamos la necesidad, tendremos que designarlos y ante la cuestión de falta de recursos tendríamos que sacrificar algunas obras y algunos aspectos para tener preferencia en el capital humano".

En este sentido, se refirió a presupuesto destinado a mantenimiento de edificios, adecuación de espacios para personal y renta de inmuebles.

Para Reséndiz García, es la organización la base para evitar desde rezagos en los asuntos, como la atención y resolución de los mismos.

"El elemento esencial es la organización, por lo que ve a la materia penal se ha seguido trabajando con el mismo personal, pero se han generado ciertas técnicas para agilizar las audiencias como la situación de que no difieran, sólo en casos estrictamente necesario, que inicien a tiempo los términos procesales", finalizó.

