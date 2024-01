Hasta el momento Jesús Reyna no se ha registrado a alguna candidatura: Más Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será decisión personal del exgobernador Jesús Reyna García el postularse o no para alguna candidatura, sin embargo, el partido Más Michoacán respaldará y respetará la decisión que él tome, así lo aseguró Jesús Remigio Maldonado García, dirigente estatal de dicho instituto político.

Lo anterior, luego de recordar que actualmente Más Michoacán se encuentra en la fase de registros de aspirantes a alguna candidatura, período que concluye el próximo 7 de febrero.

A pregunta expresa, el líder partidista aseguró que hasta el momento su instituto político no cuenta con ningún registro de Reyna García.

“En este momento no se tiene un solo registro en el cual haya presentado Jesús Reyna García, no ha presentado ningún registro. Esa es una decisión que le corresponde al licenciado Jesús Reyna García, pero sí les reitero que en este momento no contamos con una solicitud de registro (...) En este aspecto el licenciado Reyna ha fijado alguna posición, nosotros respetamos la decisión que él tome”.

Remigio García agregó que Jesús Reyna es un militante activo y fundador del partido, el cual, dijo, se creó en la búsqueda de la construcción de un espacio auténtico y genuinamente michoacano con una agenda que no dependa de intereses cupulares de la Ciudad de México, que decide sobre todas las candidaturas en los estados. “Más Michoacán representa un horizonte esperanzador para incentivar la participación política de los michoacanos”, agregó.

El dirigente del partido insistió: “En esta parte yo quiero ser muy respetuoso, muy cuidadoso y ese tipo de decisiones son decisiones personales que las respetamos y que cuando un amigo toma una decisión personal también se respalda y se apoya, pero es una decisión que corresponde personalmente, el ejercicio de los derechos políticos a cada uno de los que participamos en Más Michoacán”.

RYE