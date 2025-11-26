Hasta 42 años de cárcel; nueva ley contra extorsión en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que contempla sanciones de hasta 42 años de cárcel.

El dictamen, modificado previamente por el Senado, fue avalado en lo general con 450 votos a favor y, en lo particular, con 409 a favor, 33 en contra y una abstención. El documento fue turnado al Ejecutivo federal para su inmediata publicación y entrada en vigor.

La ley, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, actualiza diversas normativas, como el Código Penal Federal, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y endurece las penas para quienes cometan este delito con violencia o desde centros penitenciarios.

Entre los puntos más controversiales está el artículo 21, que establece sanciones de hasta 20 años de prisión para agentes del Ministerio Público, policías y custodios que, al omitir una denuncia de extorsión, contribuyan a la impunidad. Esta medida había sido suavizada por la Cámara de Diputados, pero fue corregida por los senadores, lo que desató una tormenta política en San Lázaro.

Con esta ley, el gobierno federal busca frenar uno de los delitos más frecuentes y temidos en el país, y enviar un mensaje claro a quienes operan tanto en las calles como desde los reclusorios: la impunidad ya no es una opción.