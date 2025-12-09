Harfuch miente, Coahuayana sufrió un acto de terrorismo: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, acusó directamente al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, de mentir al negar que la explosión de la camioneta bomba en Coahuayana el 6 de diciembre fuera un acto terrorista.

La camioneta Dakota, cargada con explosivos y camuflada con plátanos, estalló frente a una paletería, a metros de la presidencia municipal. Mató a cinco personas, hirió a 14 y dañó viviendas. La FGR abrió una carpeta por terrorismo y luego la reclasificó como delincuencia organizada.