Política

Harfuch miente, Coahuayana sufrió un acto de terrorismo: PRI Michoacán

Harfuch miente, Coahuayana sufrió un acto de terrorismo: PRI Michoacán
CORTESÍA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, acusó directamente al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, de mentir al negar que la explosión de la camioneta bomba en Coahuayana el 6 de diciembre fuera un acto terrorista.

La camioneta Dakota, cargada con explosivos y camuflada con plátanos, estalló frente a una paletería, a metros de la presidencia municipal. Mató a cinco personas, hirió a 14 y dañó viviendas. La FGR abrió una carpeta por terrorismo y luego la reclasificó como delincuencia organizada.

“Ahora resulta que fue una casualidad, que este acto terrorista perpetrado por un grupo criminal, que se estacionó la camioneta afuera de una paletería, lo que sí me consta porque ahí llegué, porque no vengo a opinar sin conocimiento de causa, conozco perfectamente Coahuayana y, después de haber platicado con las víctimas y testigos, dejar muy claro que esto fue en efecto un ataque terrorista, que no es el primero”
sentenció Valencia

Valencia señaló que el ataque ocurrió a la misma hora del mitin de Sheinbaum en el Zócalo. Además, mencionó que la camioneta explotó frente a una paletería, y no frente al cuartel de la policía comunal.

El PRI exigió no minimizar el hecho y reconocer que existe una ideología de violencia en lo ocurrido.

“Lo que pasó tenía objetivos políticos, pasó a unos cuantos metros de la presidencia municipal, tenía un contexto ideológico porque los que llevaron esa camioneta eran suicidas que sabían que iban a morir, pero ellos tenían una causa”
cerró
Te puede interesar:
Explosión de "coche bomba" en Coahuayana, atípica; había dos personas a bordo: Harfuch
Harfuch miente, Coahuayana sufrió un acto de terrorismo: PRI Michoacán

RPO

Coahuayana
Terrorismo
Guillermo Valencia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com