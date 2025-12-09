Harfuch miente, Coahuayana sufrió un acto de terrorismo: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, acusó directamente al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, de mentir al negar que la explosión de la camioneta bomba en Coahuayana el 6 de diciembre fuera un acto terrorista.
La camioneta Dakota, cargada con explosivos y camuflada con plátanos, estalló frente a una paletería, a metros de la presidencia municipal. Mató a cinco personas, hirió a 14 y dañó viviendas. La FGR abrió una carpeta por terrorismo y luego la reclasificó como delincuencia organizada.
Valencia señaló que el ataque ocurrió a la misma hora del mitin de Sheinbaum en el Zócalo. Además, mencionó que la camioneta explotó frente a una paletería, y no frente al cuartel de la policía comunal.
El PRI exigió no minimizar el hecho y reconocer que existe una ideología de violencia en lo ocurrido.
RPO