Habrá mayor castigo para quien abuse sexualmente de una persona con discapacidad: Víctor Zurita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán habrá una mayor pena para quien abuse sexualmente de una persona con discapacidad, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, se congratuló porque en la siguiente sesión se aprobará la reforma que planteó al Código Penal del Estado para establecer como agravante al delito de abuso sexual, cuando la víctima sea vulnerable, por razón de alguna discapacidad cuya situación la coloque en estado de indefensión.

Recordó que es difícil encontrar estadísticas de estos casos en particular, ya que en el país y en el Estado no hay datos, no porque no haya víctimas sino porque no hay denuncias y las pocas que existen no están sistematizadas.

“Los medios de comunicación han dado a conocer algunos casos que van desde agresiones a mujeres que son violentadas sexualmente en el espacio público, como el de una joven con discapacidad visual que fue agredida al pedir apoyo para subir un puente peatonal en la Cuidad de México, hasta aquellas que son violadas por integrantes de su familia”.

El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, refirió que las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, como reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Si revisamos el Plan Emergente para atender la Violencia contra las Mujeres y Niñas en Michoacán, presentado por el gobierno estatal saliente, en ninguna parte se contempla a las mujeres y niñas con discapacidad, es decir, nunca figuraron como protagonistas de las campañas para la prevención de la violencia sexual, mucho menos para su atención”, lamentó.

