Habrá depuración de iniciativas en comisión de Puntos Constitucionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, anunció una depuración de iniciativas que quedaron por analizarse en la comisión; por el momento el equipo técnico se encuentra en revisión del rezago luego de que fuera legalmente conformada por sus cinco diputados integrantes.

En entrevista, la legisladora de Morena adelantó que al menos las y los diputados que repitieron legislatura serán consultados para conocer si es su deseo retomar las iniciativas que quedaron pendientes en la comisión.

En cuanto a las y los políticos de la 75 legislatura, reconoció que puede haber un dificultad para citarlos, no obstante, no descartó la posibilidad de audiencias con ellos y ellas ya como ciudadanos y no como parlamentarios.

- ¿Se les podría llamar como ciudadanos a la comisión?

- Vamos a valorarlo si todavía muestra interés en sostener esa iniciativa, nosotros encantados, estaríamos viendo do la posibilidad de entrar a discusión, análisis y en su caso dictaminación.

Rivera Camacho insistió en un depuración de iniciativas dentro de Puntos Constitucionales:

"Vamos a hacer toda esa depuración en varios criterios y consideraciones que ya estamos platicando y sobre eso vamos a definir qué pasos damos".

La comisión de Puntos Constitucionales quedó conformada por la morenista como presidenta e integrantes David Martínez Gowman, Reyes Galindo Pedraza, José Antonio Salas Valencia y Eréndira Isauro Hernández, estos tres últimos con experiencia dentro del Congreso de Michoacán.

rmr