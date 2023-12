Guillermo Valencia se separará de la dirigencia del PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo Valencia Reyes anunció su separación temporal de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a partir de este día y de manera indefinida, con la justificación de que no será él el factor de quiebre para la alianza con Acción Nacional (PAN).

La licencia para su separación temporal ya le fue notificada a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y quien estuvo de acuerdo con su determinación, informó en rueda de prensa.

"A través de un acuerdo he decidido solicitar licencia en el ánimo de que no sea yo un impedimento en la construcción de la alianza; yo por dignidad no me sentaré con la dirigencia del PAN, aquí hay dignidad, principios y congruencia, y como no les voy a dar el gusto, no seré obstáculo. He tomado esta determinación en función de que es lo mejor para el partido y para el Frente".