Guillermo Valencia se reserva su opinión tras la designación de José Antonio Cruz Medina

Respecto a la designación de Cruz Medina, el dirigente del PRI en Michoacán comentó que sostuvo pláticas cuando estaba en la Fiscalía General del Estado (FGE) y se le dio información y ubicación de grupos delictivos y delincuentes para su detención.

Sin embargo, mencionó que los resultados que se implementaron de los operativos, tras su información, no fueron favorables, toda vez que se aprehendió a los autores materiales, no a los intelectuales.