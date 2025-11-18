Guillermo Valencia se reserva su opinión tras la designación de José Antonio Cruz Medina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, se reservó su opinión y comentario alguno tras la designación de José Antonio Cruz Medina como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Comentó que el bloqueo y quema de vehículos en 16 municipios, del pasado lunes, fue la recepción que se dio al nuevo titular de Seguridad en Michoacán, tras el operativo contra Ángel Chávez Ponce, alias "El Camaleón", líder regional de un grupo delincuencial, y que logró su huida ante estos acontecimientos, además del registro de dos personas abatidas.
Respecto a la designación de Cruz Medina, el dirigente del PRI en Michoacán comentó que sostuvo pláticas cuando estaba en la Fiscalía General del Estado (FGE) y se le dio información y ubicación de grupos delictivos y delincuentes para su detención.
Sin embargo, mencionó que los resultados que se implementaron de los operativos, tras su información, no fueron favorables, toda vez que se aprehendió a los autores materiales, no a los intelectuales.
