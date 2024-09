Guillermo Valencia invita a los perredistas inconformes unirse al PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, invitó a las y los perredistas inconformes con su dirigencia en Michoacán y mas decisiones que se han tomado, a unirse al PRI, asegurando que, en el tricolor no se les traicionará.

Y es que el dirigente priista aseguró que, durante la toma de protesta de los alcaldes en Erongaricuaro y Álvaro Obregón, acudieron militantes del PRD, quiénes le expresaron estar inconformes con su partido, y ahora más, luego de darse a conocer la adhesión de Araceli Saucedo Reyes a la bancada de Morena en el senado.

"En el PRI tienen las puertas abiertas, que tengan la certeza de que aquí no se les defraudará (...) Aquí no habrá traiciones ni chapulineo, eso desacredita la política en la sociedad, por eso muchos mexicanos no participan en la política".

A decir de Valencia Reyes, en el PRD ya se está dando una desbandada, por ello insistió en invitar a los experredistas que ya se fueron del "sol azteca" a unirse al PRI sin condiciones, pero respetando la posición de las y los priistas que están en el partido desde sus inicios.

"No hay condiciones, pero sí hay que formarse porque hay priistas que han venido trabajando durante mucho tiempo, pero hay cuadros muy valiosos como Julieta Gallardo, una gran política, defensora del lago de Cuitzeo; como Minerva Bautista, comprometida, gran funcionaria. La desbandada en el PRD ya está".

El dirigente negó que hasta el momento, algún ex perredista se haya acercando al partido tricolor.

Para Valencia Reyes, la decisión de Araceli Saucedo, más la comparación de votos que dejó el PRD en la coalición, es el ejemplo de que el PRI deberá consolidar alianzas con el PAN y no con el sol Azteca.

AVL