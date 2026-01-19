Grecia Quiroz afirma estar dispuesta a ser investigada: “Yo misma autoricé revisar mi celular”

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que no tiene inconveniente en ser investigada por cualquier autoridad, luego de que, a través de redes sociales, se le señalara como posible implicada en el caso del asesinato de su esposo y exedil Carlos Manzo.

En un video difundido por la periodista Azucena Uresti en sus redes sociales, Quiroz señaló que dichas acusaciones provienen de una mujer que, según dijo, busca “colgarse del movimiento nacional” que ella encabeza.

Reiteró que está abierta a cualquier proceso de indagación y recordó que, cuando surgieron sospechas sobre la filtración de información desde un grupo de WhatsApp, ella misma autorizó al fiscal revisar su celular para descartar su participación.

"Yo misma le autoricé al fiscal mi teléfono de mi celular para que él mismo viera quiénes estábamos dentro de ese grupo de whatsapp y ustedes pueden indagar y preguntar si hacia mi persona ha habido algún señalamiento, es absurdo, en verdad yo lo digo así, es absurdo que vengan a decir que yo pueda estar implicada en el tema de Carlos, sin embargo, yo no estoy cerrada a ser investigada o algún tipo de cuestionamiento", dijo.

Grecia Quiroz aseguró que su relación con Carlos fue de respeto y cercanía, y negó rotundamente cualquier posibilidad de traición.

Además, hizo un llamado a que la persona que la señala también sea investigada, particularmente por supuestas ventas de plazas en el pasado.

“Y decirle también a esta persona que así como yo estoy abierta a ser investigada, pues también a ella que se le investigue por las plazas que vendió en su momento y que sabemos por quién es mandado”, finalizó.

-