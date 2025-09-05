Política

Gracias a la 4T, medio millón de michoacanos dejaron la pobreza: Fabiola Alanís

Aún tenemos muchas vidas qué transformar, pero con honestidad cumpliremos el mandato del pueblo de Michoacán, afirma la líder de Morena en el Congreso estatal
Gracias a la 4T, medio millón de michoacanos dejaron la pobreza: Fabiola Alanís
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la JUCOPO, Fabiola Alanís Sámano, celebró que, gracias a los programas sociales y las políticas del movimiento transformador, más de 450 mil michoacanas y michoacanos salieron de la pobreza en los últimos seis años, un logro histórico que contrasta con las décadas de abandono de gobiernos neoliberales.

“Medio millón de personas que antes no tenían oportunidades hoy viven con más dignidad. Esto es la Cuarta Transformación en acción, porque nuestra lucha siempre ha sido por el bienestar de quienes menos tienen”
señaló la doctora en Ciencias Sociales

Agregó que, aunque los avances son palpables, todavía hay desafíos que superar, por eso, el Congreso ha sabido abonar y apoyar las políticas de la Presidenta Claudia Sheinbaum en atención al principio rector de que por el bien de todas y todos, primero los pobres.

“Vamos por el rumbo correcto, pero sabemos que falta camino por recorrer. La transformación sigue y seguiremos legislando para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera”
expresó la ex funcionaria federal

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado destacó que el diálogo y el interés por el bienestar de las y los michoacanos ha permitido que esta legislatura sea la más productiva, pero también, la que más reformas de gran calado ha aprobado en los últimos años, y seguirá por este rumbo para dejar un legado de profunda justicia social.

Te puede interesar:
Michoacán, ejemplo nacional en justicia e igualdad: Fabiola Alanís
Gracias a la 4T, medio millón de michoacanos dejaron la pobreza: Fabiola Alanís

RPO

Fabiola Alanís

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com