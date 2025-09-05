Gracias a la 4T, medio millón de michoacanos dejaron la pobreza: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de la JUCOPO, Fabiola Alanís Sámano, celebró que, gracias a los programas sociales y las políticas del movimiento transformador, más de 450 mil michoacanas y michoacanos salieron de la pobreza en los últimos seis años, un logro histórico que contrasta con las décadas de abandono de gobiernos neoliberales.
Agregó que, aunque los avances son palpables, todavía hay desafíos que superar, por eso, el Congreso ha sabido abonar y apoyar las políticas de la Presidenta Claudia Sheinbaum en atención al principio rector de que por el bien de todas y todos, primero los pobres.
La Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado destacó que el diálogo y el interés por el bienestar de las y los michoacanos ha permitido que esta legislatura sea la más productiva, pero también, la que más reformas de gran calado ha aprobado en los últimos años, y seguirá por este rumbo para dejar un legado de profunda justicia social.
