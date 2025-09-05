Gracias a la 4T, medio millón de michoacanos dejaron la pobreza: Fabiola Alanís

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado destacó que el diálogo y el interés por el bienestar de las y los michoacanos ha permitido que esta legislatura sea la más productiva, pero también, la que más reformas de gran calado ha aprobado en los últimos años, y seguirá por este rumbo para dejar un legado de profunda justicia social.