GPPRD destaca como positiva la iniciativa del Ejecutivo para detener endeudamiento público de largo plazo

El diputado local Octavio Ocampo Córdova refrendó la convicción del GPPRD de impulsar una agenda legislativa ciudadana y con visión social, y en ese sentido expresó que se continuará con esta alianza legislativa de forma responsable, “cuando se trata del bien de Michoacán estamos para coadyuvar, nunca para ser obstáculo”.

De su parte, el diputado local Conrado Paz Torres reconoció la apertura del titular del Ejecutivo para escuchar a las distintas voces y trazar el desarrollo del estado con respeto a esa pluralidad.

El GPPRD en la 76 Legislatura calificó como positiva la iniciativa de reforma constitucional que recientemente presentó el titular del Ejecutivo para frenar el endeudamiento público que rebase el periodo gubernamental para el cual hayan sido electos.

La discusión y análisis de esta iniciativa será prioridad una vez que inicie el segundo periodo legislativo, ya que, de acuerdo con la iniciativa, se pretende evitar el endeudamiento público, salvaguardar la inversión pública y que haya finanzas estables.