GPMorena tiene 21 iniciativas aprobadas de 210 presentadas: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 21 iniciativas aprobadas, el Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (GPMorena) presentó su primer informe legislativo.
La coordinadora parlamentaria, Fabiola Alanís Sámano, indicó que impulsar las reformas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; las correspondientes al Plan Morelos de Gobierno de Michoacán; y las de sus compañeros de la bancada son el trabajo.
Sin embargo, reconoció que son 189 iniciativas las que están pendientes de dictaminar en las comisiones, por lo que pidió atender el trabajo para reducir y abatir el rezago legislativo.
Consideró que el primer año legislativo ha sido el óptimo, por lo que comentó que continuarán abanderando las causas sociales y todas las que tengan que ver con los derechos de las mujeres.
En ese tenor, Alanís Sámano indicó que se logró la aprobación del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y que en la Constitución haya ese reconocimiento a las féminas con el término de “gobernadora”.
Otros de los temas impulsados están enfocados en la creación de cooperativas, las medidas en las Airbnb y la eliminación de la brecha salarial.
