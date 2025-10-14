GPMorena tiene 21 iniciativas aprobadas de 210 presentadas: Fabiola Alanís

Consideró que el primer año legislativo ha sido el óptimo, por lo que comentó que continuarán abanderando las causas sociales y todas las que tengan que ver con los derechos de las mujeres.

En ese tenor, Alanís Sámano indicó que se logró la aprobación del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y que en la Constitución haya ese reconocimiento a las féminas con el término de “gobernadora”.

Otros de los temas impulsados están enfocados en la creación de cooperativas, las medidas en las Airbnb y la eliminación de la brecha salarial.