GP de Morena continuará apostando por las juventudes durante segundo año legislativo: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En este Segundo Año Legislativo, el Grupo Parlamentario de Morena manifestó que durante dicho periodo continuará apostando por la protección de los derechos de las juventudes.

Ante medios de comunicación, las diputadas Fabiola Alanís, coordinadora de la fracción parlamentaria, Giulianna Bugarini, Nalleli Pedraza, Melba Albavera Jaquelin Aviles, Emma Rivera, los diputados Juan Pablo Celis y Antonio Mendoza, señalaron que temas como la participación activa de las y los jóvenes en las decisiones públicas; así como, la erradicación de todo tipo de violencia, el uso de la inteligencia artificial, este otros, serán los pilares de su desempeño en la primer etapa del segundo año legislativo.

En este sentido, la diputada Fabiola Alanís Sámano informó que se ha avanzado en el cumplimiento de la agenda parlamentaria, en particular en la atención y promoción de la actividad de la juventud, "nuestra atención a las y los jóvenes es transversal, de forma programática y presupuestal, siempre anteponiendo el interés común de dicho sector”, dijo.