Gobierno y Congreso, obligados a impulsar desarrollo de mujeres indígenas: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los poderes Ejecutivo y Legislativo están obligados a trabajar en la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas, a garantizar la preservación de sus comunidades y a ofrecerles condiciones dignas de vida, remarcó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, durante un evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer Indígena, realizado en el Congreso de Michoacán.

Desde el patio central del Poder Legislativo, la funcionaria estatal señaló que en esta fecha resulta importante remarcar la necesidad de seguir fomentando la preservación de nuestras raíces, la cual se ha venido impulsando con fuerza en la Cuarta Transformación de la vida pública del país.