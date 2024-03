Gobierno federal ignora violencia que se vive en proceso electoral, acusa Zambrano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, acusó al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador de ignorar la situación de violencia que atraviesa el proceso electoral 2023-2024.

El líder perredista advirtió que el 2024 puede convertirse en el proceso más violento de la historia de México, ante la violencia que están ejerciendo grupos criminales y que tienen como objetivo implantarse en el escenario político.

"Me parece que con esto se corre el riesgo de que se convierta en el proceso electoral más violento de toda nuestra historia y lamentablemente el gobierno federal, que es el responsable principal junto con los gobiernos estatales, están haciéndose de la vista gorda".

Y es que, recordó, el presidente López Obrador ordenó suspender la reunión de gabinete de seguridad federal, al considerar otros temas como prioritarios, por ello insistió, el mandatario está ignorando la problemática.

Ante ello, Zambrano adelantó que, desde el PRD se le insistirá al Instituto Nacional Electoral (INE) que asigne un acuerdo nacional de seguridad y darle así cierta estabilidad al proceso.

"No es que estemos pidiendo que haya protocolos específicos para una candidata o para un particular, deben brindarse las garantías para que podamos hacer campañas, para que la gente pueda ir a los eventos con la seguridad de que no va a tener ningún problema, y que paralelamente el INE pueda seguir construyendo una estructura electoral".

RYE