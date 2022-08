Gobierno del estado intentó “politizar” con exhibición de salarios: PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, consideró que el gobierno del estado intentó politizar un tema exhibiendo los salarios de titulares de organismos y alcaldes del estado.

Es de recordar que la semana pasada en rueda de prensa y a pregunta expresa de comunicadores el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer algunos titulares de organismos y alcaldes que superan el salario que él tiene como mandatario con base en los tabuladores en transparencia.

En rueda de prensa, el líder partidario expresó que este “intento” fue una réplica de lo que se realizó desde la Presidencia de la República con el “Quién es quién”, pero con información no verídica.

“Señalar el tema de los salarios en el que se intentó politizar, copiar o hacer lo mismo que está haciendo el presidente de la república y en realidad no le salió, no hay información verídica, no hay información real”, señaló.

Agregó que el exponer los salarios que no corresponden a los reales, según Ocampo Córdova pone en riesgo a los alcaldes al interior del estado, por lo que aseveró que darán acompañamiento desde el instituto político en su rectoría.

“Nos preocupa mucho que ponga en riesgo a la presidenta de Jiménez porque no es cierto que gane ella esa cantidad de 90 mil pesos, nos mandó el estado de su nómina de cuál es su salario(...) Vamos a ir acompañar a los alcaldes”, agregó.

Finalmente, en cuanto al salario del gobernador aseguró que el anterior titular del Ejecutivo es decir, Silvano Aureoles Conejo, es quien habría realizado las últimas reducciones al actual pago.

RYE