Gobernador puede hacer lo que quiera con su tiempo libre: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al considerar que no van a ser un partido de oposición sistemática y estar en contra de todo lo que realice el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, consideró que el mandatario puede hacer lo que quiera con su tiempo libre.

Esto luego de que el pasado fin de semana el gobernador realizó una gira proselitista para apoyar a las candidatas de Aguascalientes y Quintana Roo.

"No nos espantemos, ahora se dan golpes de pecho con lo que hace el gobernador cuando otros lo hicieron y cuando era de su partido no decían nada, a nosotros eso no nos espanta, nosotros vamos a trabajar en lo que nos corresponde que es nuestro partido". Señaló.

Normalizó que el titular del Ejecutivo estatal apoye al partido del que emana, ya que se trata de un derecho que tiene como ciudadano.

"Ni modo que se quite el ser gobernador, no es como un saco que te puedas quitar y lo dejes en el perchero, es el gobernador del estado y como tal se puede parar donde sea", detalló

Dijo que de ser necesario pedirán a las instituciones de transparencia información para saber si se hizo uso de recursos públicos y en su caso podrían poner alguna queja, pero que de momento no hay evidencia alguna.

RYE