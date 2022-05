Gobernador michoacano violenta regulación en materia electoral: PRD

Y agregó: “Además de ir a incidir en otros estado de la República, es muy grave que ni el Congreso de Michoacán tuvo a bien notificar su ausencia cuando estuvo fuera del territorio estatal, pero más aún, es una irresponsabilidad lo que hace el gobernador, porque no cumple con lo que le mandata la Constitución, tiene desatendido el estado, seguimos viviendo un grave problema de violencia, de inseguridad, no hay paz, no hay armonía, y eso es lamentable”.

Octavio Ocampo deploró la falta de transparencia que persiste en el gobierno estatal y el presumible uso de recursos públicos para temas partidistas e incidir en las elecciones que se realizan en diversos estados.