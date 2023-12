Gobernador debe rendir informe al Congreso de su viaje por Europa: PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, aseguró que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, debe entregar un informe, al Congreso del Estado, sobre los resultados de su reciente viaje por Europa.

Ocampo Córdova criticó que el mandatario estatal estuviera de viaje en medio del clima de inseguridad que se vive tanto en la entidad como en el resto del país.

“Habrá que pedir al Congreso del Estado que solicite al Ejecutivo un informe de su visita a Europa”, afirmó el líder perredista, quien agregó: “En medio de masacres y hechos violentos que han lastimado a la sociedad michoacana, en medio de esta crisis de seguridad que atraviesa el país, el gobernador viajando a Europa, hablando de inversión extranjera cuando no se pueden mantener las empresas que hay en el estado”.

En su posicionamiento semanal, Octavio Ocampo aseguró que el Estado primero debe garantizar la seguridad para la operatividad tanto a empresas como a productores.

Agregó que no se puede hablar de inversión si primero no se garantiza la seguridad para aquellas inversiones que ya están establecidas en la entidad. "Sin seguridad no hay estabilidad económica”, añadió.

Finalmente resaltó que Michoacán se encuentra en el lugar 29 en el índice de competitividad, por lo que consideró que el viaje del gobernador parecía más “un viaje de paseo y descanso que un viaje de trabajo”.

RYE