GN no ha logrado disminuir la violencia criminal: Cristóbal Arias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de la República, por el estado de Michoacán, Cristóbal Arias Solís, reconoció que a cuatro años de la implementación de la Guardia Nacional en el país, ésta no ha logrado disminuir los índices de violencia criminal.

Señaló que votó a favor de la permanencia de las fuerzas armadas nacionales, dentro de la Guardia Nacional para dar un voto de confianza y otorgar una prórroga de cuatro años más a la profesionalización de este cuerpo de seguridad.

En entrevista para Formula Noticias Michoacán, con Mario Hernández, el senador explicó que votó a favor, en días pasados porque "no existe un cuerpo policial en materia de seguridad preventiva eficaz, eficiente, profesional que le garantice a la ciudadanía la contención de tantos delitos que vienen a agobiarnos a la mayoría de la población y porque no se lograron los objetivos que nos trazamos hace cuatro años en el Senado de la República"

Arias Solís recordó en el noticiario que se transmite de lunes a viernes a las 15:30 horas por el 105.1 de FM que hace cuatro años el Senado aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, siempre y cuando se determinara en la Constitución que fuera un GN bajo mando cívico, misma que permanecería hasta 2024.

El senador reconoció que a cuatro años no se ha cumplido, no se ha profesionalizado y no se ha logrado tener una GN en su mayoría con integrantes civiles y no militares.