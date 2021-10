Giulianna Bugarini “no puede ser dirigente de Morena”, advierte Consejo Estatal

Morelia, Michocán (MiMorelia.com).- El Consejo Estatal de Morena advirtió que no permitirá la llegada de Giulianna Bugarini Torres a la dirigencia del partido en Michoacán, ni ninguna otra imposición proveniente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en el marco de la renovación interna a la que será sometido este instituto político.

En conferencia de prensa, la encargada del despacho de la Secretaría General de Morena Michoacán, Elvia Sánchez Jiménez, explicó que Giulianna Bugarini no podría llegar a la dirigencia morenista, debido a que no forma parte del Consejo Estatal del partido.

Dijo esto, tras señalar que, de acuerdo con los estatutos internos de Morena, todo aspirante a la dirigencia debe ser miembro del Consejo, de manera que la exvocera del hoy gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, no podría dirigir los hilos del partido.

“La compañera Giulianna Bugarini no puede ser dirigente de este partido porque no es consejera estatal, y de acuerdo a los estatutos serán consejeros estatales los que lleguen a las secretarías acéfalas, y así a ser presidente o presidenta del Consejo Estatal”, comentó.

Por otra parte, pidió “justicia” para los cuadros morenistas que “tuvieron la voluntad política” de sumarse al proyecto cuando su rentabilidad electoral no era tan alte, de cara a la renovación de las secretarías morenistas que permanecen acéfalas desde 2018.

“En 2015 muchos no querían participar por morena, es más, teníamos que andarles diciendo: oye, ¿quieres?, y dijeron que no era su proyecto, entonces por qué no reconocer a todos esos compañeros que tuvieron el valor y la voluntad política de creer en este proyecto”, enfatizó.

Elvia Sánchez aprovechó la conferencia de prensa para destaparse como aspirante a la dirigencia, luego de señalar a la exdiputada federal, Ana Lilia Guillen, y al exlíder magisterial, Juan Pérez, como otros posibles aspirantes a presidir el Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Ante los destapes antes expuestos, es importante mencionar que, de acuerdo con fuentes morenistas consultadas, al menos 11 tribus de Morena pusieron sobre la mesa una lista de cerca de 22 aspirantes a la dirigencia, dentro de los cuales destacan allegados del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del exdelegado en funciones de presidente del partido, Raúl Morón Orozco, y del delegado de Bienestar, Roberto Pantoja Arzola.

AC