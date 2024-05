Giuliana Bugarini regresará al distrito 11 la representación de los ciudadanos

“Lo que hoy hacemos aquí, es algo inédito en el distrito y es también un paso adelante en hacer valer la democracia y no basar las leyes en las ideas de una persona que no tiene ni idea lo que están viviendo los realmente afectados, que no saben nada de lo que les aqueja. Nosotros no vamos a ignorarlos, aquí hay participación y escucha, porque yo vine a representarlos, y ustedes van a tener una voz muy fuerte en el Congreso de Michoacán”, aseguro Giulianna Bugarini.

Una de las propuestas fue la de Rosa María Romero, vecina de la colonia, quien tomó la palabra y refirió la necesidad de atender la inseguridad que impera en la colonia, proponiendo la instalación de cámaras de vigilancia que los propios vecinos se encargarían de cuidar.