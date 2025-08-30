Gestiona Raúl Morón ante Hacienda más recursos para el campo michoacano

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador de Michoacán, Raúl Morón Orozco, alzó la voz y gestionó mejores condiciones para los sectores productivos de Michoacán, durante su participación en un encuentro entre legisladores y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, celebrado en el marco de la 3era. Plenaria de Morena, en la Ciudad de México.

Durante la jornada de hoy, el senador de Michoacán, junto al resto de compañeras y compañeros que integran el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, se han reunido con diversos funcionarios del equipo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de construir una agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones que impulse la transformación del país.

En el encuentro con el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, el legislador fue portavoz de una serie de solicitudes de diversos sectores, como el del campo, con el fin de junto a la Federación, generar soluciones que promuevan su desarrollo, como mayor flexibilidad en el uso de recursos y la generación de precios de garantía en productos como el arroz.