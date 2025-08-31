Gaby Molina realiza jornadas de afiliación a Morena en colonias de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Después de afirmar que la paz solo se logra con la organización de un pueblo que rechaza actividades antisociales, y mantiene a las niñas, niños y jóvenes en las escuelas, continuó Gaby Molina con las jornadas de afiliación a Morena, esta vez en colonias del sur de Morelia.

En fortalecimiento a la estrategia nacional de afiliación de hombres y mujeres al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gaby Molina invitó a los presentes a sumarse al proyecto político y social que inició Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “quienes han dado impulso a programas y acciones de gobierno para que el pueblo de México, y de Michoacán puedan tener mejores condiciones”.

Acompañada de Yesenia Granados, en Lomas del Durazno recordó que los programas de la Secretaría del Bienestar los creó nuestro presidente de la República, y los elevó a derecho constitucional. Subrayó que es fundamental apoyar a la Presidenta Claudia Sheinbaum para continuar con la transformación de México, impulsar el crecimiento del país, y beneficiar a más familias.

En el recorrido de afiliación, coincidió con cientos de familias a quienes de forma sencilla, honesta y con la confianza de dar resultados Gaby Molina afirmó que se debe seguir dando el poder al pueblo, sosteniendo su mano y apoyándose siempre.

RYE