Fraccionamientos de la periferia requieren atención sistematizada y urgente: Ernesto Núñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un recorrido por el fraccionamiento Rinconada de Morelia, el candidato a la diputación federal por el Distrito 8, Ernesto Núñez Aguilar habló sobre la necesidad de legislar para que se brinde atención integral a los asentamientos urbanos, ubicados en la periferia de la ciudad.

“Tenemos que legislar ya para que todos estos fraccionamientos no se conviertan en cinturones de pobreza, que cuando los fraccionadores desarrollen tengan las áreas en orden y con arbolitos, que tengan espacios a las que las familias puedan asistir. Aquí vemos que no hay eso, que las calles están en completo abandono y tienen que voltearse a ver, Morelia es todo, hasta acá, no nada más el centro”, declaró ante los habitantes.

Se comprometió a impulsar desde la federación las leyes que sean necesarias para que se regule el desarrollo de fraccionamientos, se garantice el bienestar social de las familias que adquieren su vivienda por un tema patrimonial, pero que ante el abandono de las autoridades y las distancias a las que se ubican terminan por abandonarlas.