Fortapaz, no está diseñado para combatir la inseguridad: PRD

En ese sentido, Octavio Ocampo aseguró: “Si verdaderamente el gobierno estatal quiere ser municipalista tiene que darle autonomía a los Municipios. En el gobierno anterior, ¿cuántas veces se les pidió dinero a los alcaldes para comprar patrullas o equipamiento? Nunca. Eso no se hizo, no se le engañaba a los municipios como se hace ahora, por eso, algunos de nuestros alcaldes valoran no seguir participando en el Fortapaz”.