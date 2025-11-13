Política

Fortalecimiento de policías municipales, petición de alcaldes del PAN: Manuel Gálvez

El coordinador dijo no haber amenazas hacia los ediles
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador de alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Manuel Gálvez Sánchez, enfatizó que pondrá sobre la mesa el fortalecimiento a las policías municipales.

El también alcalde de Sahuayo comentó que es necesario que los elementos estén capacitados y certificados en poco tiempo y en su región, a fin de no trasladarse hasta Morelia y no esperar más de seis meses para que puedan estar en campo.

Al acudir a la reunión en la 21/a. Zona Militar en Morelia con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, resaltó que espera haya resultados por el bien de las y los michoacanos.

Asimismo, que se atiendan las necesidades que hay en cada una de las regiones y municipios.

