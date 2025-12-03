Fortalece 76 Legislatura IMPLAN en Ley Orgánica Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La 76 Legislatura fortalece el marco jurídico municipal, al consolidar al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como un instrumento clave de planeación estratégica, estableciendo que su conformación podrá darse como organismo descentralizado o bien como órgano centralizado dentro de la administración municipal.

El dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, y avalado en sesión ordinaria por el Pleno del Poder Legislativo, reforma los artículos 192, 193 y se adiciona el artículo 192 Bis. de la Ley Orgánica Municipal del Estado, para dotar a los municipios de mayor flexibilidad organizativa.

De igual forma, se aprobó que cuando el IMPLAN sea creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, de lo contrario, éste dependerá administrativamente del Ayuntamiento, bajo las reglas presupuestarias y de organización interna.

Es así que con 34 votos se aprobó la reforma a dicha ley que también abre mejores condiciones para que quienes encabecen estos institutos cuenten con los elementos necesarios para cumplir con su responsabilidad, es decir, se estableció el requisito de ser ciudadana o ciudadano Michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Finalmente las y los legisladores manifestaron que con estas reformas, se abona a reducir las brechas existentes entre municipios y asegurar que la planeación sea una herramienta accesible, equitativa y útil para impulsar el desarrollo local en cada uno de los contextos de los municipios.

RYE-