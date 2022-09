Federalización de nómina educativa de Michoacán no está en PEF 2023: diputado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La federalización de la nómina magisterial de Michoacán no está contemplada en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2023, advirtió el diputado federal, Hirepan Maya Martínez.

En rueda de prensa en el Comité Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el legislador adelantó que buscará sostener una reunión con el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, a fin de conocer el estatus del proceso entre el gobierno estatal y el federal para concretar la federalización de la nómina de los docentes.

"Tiene que ver con un proceso administrativo; hay que cumplir con esos términos y no se puede asignar ahorita, en este momento no podría el presidente de la República etiquetar el recurso porque no está dado, no está complementado", declaró.

Aunado a lo anterior, detalló que se contempla un aumento de 10 mil millones de pesos para cada estado en el gasto federalizado, otros 6 mil 954 millones más para el Ramo 28 (de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios), y otros 2 mil 791 millones de pesos en el Ramo 33 (de Aportaciones Federales).

