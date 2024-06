Falta de tiempo, recursos e inseguridad incidieron en pérdida del registro de partidos locales: dirigentes

En entrevista, señaló la disparidad de prerrogativas en el sentido de que los partidos en general deberían recibir menos recursos, principalmente los nacionales, lo cual, dijo, permitiría ahorrarle al estado aproximadamente 250 millones de pesos al año.

Por otro lado, afirmó que los tres partidos nuevos que contendieron en esta elección, fueron aprobados por el órgano electoral poco antes de iniciar de manera formal el proceso electoral, lo cual, consideró, también los pone en desventaja respecto de los partidos nacionales.

“Nosotros el día que recibimos el certificado de registro faltaban 11 meses para la jornada electoral, nosotros hoy todavía no tenemos un año de existencia, nos faltan 15 días para tener un año y ya estamos en proceso de liquidación. El tema aquí es el tiempo, a mi denme, dos, tres años y van a ver que no sacamos lo que sacamos. Se vuelve un proceso desigual porque nosotros no teníamos un mes de existencia legal cuando ya había iniciado el proceso electoral, entonces, esa disparidad es enorme”.

Sin embargo, admitió que ya conocían las reglas electorales y pese a ello decidieron participar en la contienda. En ese sentido, agradeció a quienes los apoyaron con su voto.

RYE