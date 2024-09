Falta de respeto y de congruencia la decisión de Araceli Saucedo: Adriana Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la diputada local del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, la decisión de la senadora perredista Araceli Saucedo Reyes, de "saltar" a la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, es una falta de respeto para las y los votantes, así como una incongruencia por parte de su ex compañera legislativa.

En entrevista la diputada le recordó a la ahora senadora, que compitió abanderando un proyecto, no sólo a los partidos de la coalición "Fuerza y Corazón por México", así como al electorado que buscaba en Saucedo Reyes una representación en la Cámara Alta para combatir al gobierno central de Morena.

"Es una falta de respeto para los electores, es una incongruencia también, porque durante la campaña, gran parte de su discurso fue en contra de Morena y en contra de las decisiones que Morena ha estado tomando a lo largo de seis años en nuestro país y ahora pareciera que ya se olvida; por eso está tan devaluada la política, porque no hay lealtades, no hay una congruencia, ya no hay valores en la política".

Adriana Hernández recordó que, durante la etapa pre campañas, ella intentó participar en el procedimiento de designación de las fórmulas para el senado, no obstante, y al notar irregularidades dentro del PRD decidió desistir de sus intenciones.

La priista no evaluó la decisión de Saucedo como una "traición", no obstante, dijo, serán las y los votantes quienes juzguen a la senadora del PRD.

"La ciudadanía y los electores son los que se deben decir o sentir así, traicionados. La historia es la que tiene que juzgar, más que nosotros; o de manera personal soy leal, firme y comprometida, yo sigo en mi partido aun con la turbulencia que hay y tengo que dar gracias por las oportunidades que he tenido", destacó.

avl