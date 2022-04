Factores externos, los que habrían provocado enfrentamiento en Carapan: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al precisar que factores externos son los que pudieron haber provocado el enfrentamiento en la comunidad de Carapan, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, señaló que la realización de la consulta para acceder al presupuesto directo se hizo sin conflictos.

Precisó que se percataron que había dos grupos cuando realizaron la consulta, pero se realizó sin problemas, por lo que se tendrá que analizar qué fue lo que detonó el conflicto.

"Cuando hablo de factores externos me refiero a todas aquellas personas que no son propiamente de la comunidad, es la parte que hay que analizar, lo que tengo claro es que la consulta se realizó dentro de lo normal asumiendo que había dos grupos, después qué pasó, no lo sé".

Dijo que el proceso de consulta desde la perspectiva del IEM fue válida, pero como autoridad tienen que respetar la postura del grupo que está en contra de ejercer el autogobierno, por lo que se tendrá que canalizar ante los tribunales electorales la validez o no de la asamblea.

RYE