Fabiola Alanís y Raúl Zepeda acuerdan impulsar iniciativas para Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno del estado, Raúl Zepeda Villaseñor, en la que coincidieron en la necesidad de impulsar iniciativas legislativas que favorezcan el bienestar de las y los michoacanos.

El encuentro tuvo lugar en Palacio de Gobierno, donde ambos funcionarios dialogaron sobre la importancia de consolidar proyectos comunes que contribuyan al desarrollo social y económico de Michoacán. A través del trabajo conjunto, señalaron, se pueden generar condiciones más justas y equitativas para la población.

“Coincidimos en la importancia de concretar iniciativas que fortalezcan el desarrollo de nuestro estado y garanticen mejores condiciones para las y los michoacanos”, destacó Alanís Sámano a través de sus redes sociales, tras finalizar la reunión con el secretario.