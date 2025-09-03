Fabiola Alanís y Luisa María Alcalde reafirman unidad y trabajo conjunto por la transformación de Michoacán

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, sostuvo un encuentro con la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, a quien reconoció como una compañera comprometida con la transformación y una trabajadora incansable desde los orígenes del movimiento.

La legisladora michoacana recordó que conoce a Luisa María desde los primeros años en que se comenzó a construir Morena como proyecto político y social, y destacó la coincidencia de principios, convicciones y causas que hoy las mantienen unidas en la lucha por consolidar la Cuarta Transformación.

“Con Luisa María compartimos una trayectoria en el movimiento, el compromiso de fortalecer el trabajo territorial y la convicción de que la unidad es la base de la transformación. Es un orgullo caminar junto a una mujer de principios, de entrega y de profundo amor por México”, expresó.

Durante el encuentro, ambas dirigentes coincidieron en la necesidad de promover la cohesión de Morena como el movimiento más importante en la historia reciente del país, destacando que la unidad y el trabajo de base son la clave para seguir ampliando derechos y consolidar los logros alcanzados.