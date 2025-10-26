Fabiola Alanís sigue con instalación de los comités seccionales de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de pertenecer al Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó la legisladora Fabiola Alanís al instalar el Comité Seccional 1104, perteneciente al distrito electoral federal 10 y 11 local.

Este domingo se realizó la sexta asamblea seccional en la colonia Ampliación de Punhuato, en Morelia, en la que, por elección democrática mediante la utilización de una urna, se eligió y tomó protesta a Leticia Gómez como presidenta del comité y a Nancy Juárez como secretaria.