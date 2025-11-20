Fabiola Alanís: Se estableció una mesa de trabajo permanente entre Congreso y productores de maíz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras coincidir con el lema "Sin maíz no hay país", la diputada Fabiola Alanís anunció el establecimiento de una mesa de trabajo permanente entre el Congreso de Michoacán y los productores estatales de este grano fundamental para la alimentación nacional.

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 76 Legislatura se reunieron con representantes de este sector agrícola, donde la presidenta de la Jucopo, Fabiola Alanís, propuso que este tipo de ejercicios no terminarán hasta avanzar en sus demandas, por lo que se estableció el 27 de noviembre próximo como la siguiente fecha de encuentro.

A decir de la legisladora: "Necesitamos una mesa permanente en la podamos ir avanzando con ustedes, en temas de presupuestos, en fungir como enlaces con las personas responsables de las instituciones a nivel federal que pudieran apoyarnos y en comentar con el gobernador el tema de que es insuficiente el precio de garantía que se les ha ofrecido y que todavía se les debe del año pasado".