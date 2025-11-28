Fabiola Alanís: Presupuesto 2026 impulsará el Plan Nacional Municipalista de la Presidenta CSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el análisis del Presupuesto 2026 que realiza el Congreso del Estado de Michoacán, se deberá atender al Plan Nacional Municipalista impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es fortalecer a los gobiernos locales y garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio, afirmó la diputada de Morena, Fabiola Alanís.
Señaló que, como líder de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, buscará que las y los legisladores trabajen coordinadamente para asegurar recursos suficientes para obra pública, seguridad local, infraestructura básica, agua potable, alumbrado, gestión de residuos y mantenimiento urbano, especialmente en municipios con rezago histórico, atendiendo la propuesta del Poder Ejecutivo.
RPO