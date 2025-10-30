Fabiola Alanís llama a la civilidad en conformación de comités seccionales de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La efervescencia interna de Morena por la conformación de sus comités seccionales se ha visto empañada por incidentes de alta fricción que han puesto a prueba la "organización sin precedentes" del Movimiento de Regeneración Nacional.

La diputada Fabiola Alanís Sámano, figura activa en la instalación de estas estructuras, fue interpelada sobre los encontronazos registrados durante las asambleas del pasado fin de semana en Lázaro Cárdenas y Uruapan, focos donde se llegó a la confrontación física.

La legisladora recordó la magnitud y la importancia estratégica de estos comités, que buscan superar los 3 mil a nivel estatal. No obstante, las escenas de jaloneos y el intento de apoderamiento de urnas en municipios clave contrastan con el discurso de unidad que el partido promueve.