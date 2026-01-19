Fabiola Alanís: La unidad del movimiento se construye con el pueblo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La unidad del movimiento se fortalece desde abajo, con la militancia de a pie y con la gente en los territorios, afirmó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al sostener encuentros con habitantes y liderazgos comunitarios de la región Oriente de Michoacán.

Durante recorridos y asambleas informativas en Zitácuaro e Hidalgo, la legisladora refrendó que la Cuarta Transformación tiene como principio irrenunciable gobernar y construir con el pueblo. “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la base de nuestro movimiento y la guía de este proyecto de transformación”, subrayó.

Fabiola Alanís destacó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia consolida una política pública integral que coloca a las mujeres y a las juventudes como protagonistas del desarrollo del estado, a través de inversiones en educación, programas sociales, espacios comunitarios y oportunidades de bienestar.

En diálogo directo con mujeres, jóvenes, familias y militantes, señaló que por primera vez existe una estrategia que reconoce a las juventudes como una fuerza transformadora y a las mujeres como pilares del tejido social. “Cuando una joven puede estudiar y cuando una mujer cuenta con respaldo institucional, Michoacán avanza con justicia y esperanza”, expresó.

La diputada reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya visión de desarrollo con perspectiva de género y de juventud se refleja en políticas públicas que hoy generan tranquilidad familiar, certeza y oportunidades reales. En Michoacán, dijo, estas acciones se traducen en becas, apoyos al transporte, mejora de espacios educativos y programas de inclusión social.

“Invertir en mujeres y jóvenes es invertir en paz, en cohesión social y en futuro. Por eso este proyecto tiene rostro humano y se construye desde el territorio”, afirmó.

Al participar en las Asambleas Informativas de MORENA en la región Oriente, Fabiola Alanís sostuvo que la Cuarta Transformación es un movimiento profundamente popular, cuyo rumbo lo marca la gente organizada. Agradeció a la diputada Emma Rivera Camacho y, especialmente, a las y los habitantes de Zitácuaro e Hidalgo por el recibimiento cálido y el respaldo expresado.

“Estos encuentros confirman que la fuerza de nuestro movimiento está en la militancia y en el pueblo consciente. No hay lugar para proyectos personales: hay un proyecto colectivo que avanza con unidad, convicción y trabajo permanente en territorio”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que desde el Congreso del Estado seguirá acompañando la visión transformadora de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Plan Michoacán, para que ninguna mujer, ninguna joven y ningún joven se quede fuera del desarrollo y del bienestar.

RYE-