Fabiola Alanís: la paz en Michoacán se construye con inversión, desarrollo y bienestar

“La paz se construye con hechos: con hospitales, escuelas, empleo, programas sociales y desarrollo comunitario. Cada obra que impulsa la federación en Michoacán significa oportunidades y esperanza para nuestras familias”, señaló Alanís.

La legisladora destacó que desde el Congreso estatal se han impulsado acciones y presupuestos que permiten que estos recursos lleguen a los municipios y se traduzcan en obras públicas, proyectos productivos y acciones de gobierno que impactan directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que la inversión pública se refleje en bienestar y gobernabilidad. La paz en Michoacán no se decreta: se construye todos los días con justicia social, equidad y oportunidades para todas y todos”, subrayó.

Con ello, Fabiola Alanís refrendó el compromiso del Congreso local de seguir acompañando los esfuerzos de la presidenta de México y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para consolidar un Michoacán con seguridad, desarrollo y paz duradera.

