Fabiola Alanís: la paz en Michoacán se construye con inversión, desarrollo y bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, aseguró que la construcción de la paz en la entidad avanza gracias a la estrategia federal y estatal de inversión en infraestructura, salud, empleo y bienestar, que coloca en el centro a las familias y a las comunidades.
Recordó que proyectos como el nuevo hospital de Maruata, las obras en clínicas y hospitales del IMSS y los programas de atención a pueblos originarios no sólo fortalecen los servicios de salud, sino que también generan empleo y desarrollo en las regiones más necesitadas.
“La paz se construye con hechos: con hospitales, escuelas, empleo, programas sociales y desarrollo comunitario. Cada obra que impulsa la federación en Michoacán significa oportunidades y esperanza para nuestras familias”, señaló Alanís.
La legisladora destacó que desde el Congreso estatal se han impulsado acciones y presupuestos que permiten que estos recursos lleguen a los municipios y se traduzcan en obras públicas, proyectos productivos y acciones de gobierno que impactan directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía.
“Nuestra responsabilidad es garantizar que la inversión pública se refleje en bienestar y gobernabilidad. La paz en Michoacán no se decreta: se construye todos los días con justicia social, equidad y oportunidades para todas y todos”, subrayó.
Con ello, Fabiola Alanís refrendó el compromiso del Congreso local de seguir acompañando los esfuerzos de la presidenta de México y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para consolidar un Michoacán con seguridad, desarrollo y paz duradera.
RYE