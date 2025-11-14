Fabiola Alanís: La educación y la cultura son el corazón del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís celebró los compromisos educativos y culturales anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual, dentro de sus más de 100 acciones, “marca un antes y un después en la transformación de Michoacán”, afirmó la legisladora.

Entre los puntos más destacados se encuentra la expansión del programa de becas educativas, que beneficiará a más de 892 mil 600 estudiantes de todos los niveles con una inversión superior a 6 mil 300 millones de pesos. Asimismo, se creará la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, que reconocerá la trayectoria y el esfuerzo de más de 80 mil jóvenes mujeres de educación superior, como un homenaje al liderazgo y la valentía de las michoacanas.

“La educación es el instrumento más poderoso para construir paz, por eso, cada beca, cada aula, cada libro entregado a una niña o un joven michoacano, es una semilla de esperanza que florece en justicia y oportunidades”, expresó Fabiola Alanís.

El plan contempla, además, la ampliación de matrícula con 30 mil nuevos espacios en bachillerato y 50 mil en universidades públicas, junto con la apertura de 10 mil lugares en formación en Inteligencia Artificial, apostando por una educación de vanguardia que conecte a Michoacán con el futuro. A esto se suman los 10 Centros Comunitarios de Alto Rendimiento de la CONADE, que impulsarán la práctica deportiva como herramienta para la disciplina, la salud y la cohesión social.

En materia cultural, la diputada subrayó el anuncio de cuatro acciones prioritarias: ampliación de los Coros en Movimiento, que beneficiarán a 5 mil niñas y niños; fortalecimiento de los circuitos culturales con apoyo directo a artistas locales; respaldo a creadores comunitarios, promoviendo la expresión artística desde los territorios; y el programa “Michoacán Lee”, impulsado junto al Fondo de Cultura Económica, para fomentar el hábito de la lectura en niñas, niños y jóvenes.

“La paz no se decreta, se construye con educación, con cultura, con arte, con pensamiento crítico y con identidad. Michoacán es una tierra de sabiduría y talento, y el Plan de la presidenta Sheinbaum lo entiende y lo potencia”, señaló Fabiola Alanís.

La legisladora enfatizó que, desde el Congreso del Estado, se acompañará la implementación del plan, garantizando que los recursos educativos y culturales lleguen a cada región del estado y se traduzcan en oportunidades reales.

“Este esfuerzo conjunto del Gobierno de México y de Michoacán marca el rumbo de una nueva generación de jóvenes libres de miedo, comprometidos con su tierra y con la paz”, concluyó.

