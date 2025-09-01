Fabiola Alanís felicita a la presidenta Sheinbaum por su primer informe de gobierno

Fabiola Alanís destaca que bajo el liderazgo de la presidenta se han consolidado avances notables en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la economía nacional, lo que garantiza certeza y estabilidad para las familias mexicanas. “Hoy tenemos un país que crece con rumbo, que genera oportunidades y que pone en el centro el bienestar de la gente”, expresó.

La legisladora michoacana subrayó que uno de los pilares de este gobierno es el firme respaldo a las mujeres, con políticas públicas de igualdad, programas sociales robustos y acciones que garantizan su acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.

Asimismo, reconoció la capacidad de la presidenta Sheinbaum para mantener la gobernabilidad y la estabilidad política en un contexto internacional complejo, demostrando que México se fortalece con diálogo, acuerdos y resultados.

“Claudia Sheinbaum ha demostrado que gobernar con honestidad, compromiso y cercanía con el pueblo no solo es posible, sino que rinde frutos para millones de mexicanas y mexicanos. Desde Michoacán refrendamos nuestro respaldo a su proyecto de transformación”, finalizó la Doctora en Ciencias Sociales.

rmr