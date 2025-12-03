Fabiola Alanís felicita a Ernestina Godoy por su nombramiento como Fiscal General de la República

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís expresó su reconocimiento y felicitación a Ernestina Godoy Ramos por su designación como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y afirmó que su llegada representa un paso firme para seguir construyendo justicia con honestidad, humanidad y profundo compromiso con las causas del pueblo.

Fabiola Alanís destacó que la trayectoria de Ernestina Godoy —marcada por décadas de lucha social, defensa de los derechos humanos, ética pública y lealtad a los principios del movimiento social— garantiza una Fiscalía que actuará con independencia, firmeza y visión transformadora.

“Ernestina Godoy es una mujer íntegra, formada en las causas sociales y comprometida con la verdad. Representa los valores más profundos del obradorismo y del humanismo mexicano”, afirmó.

La legisladora destacó que Ernestina Godoy será una gran aliada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la consolidación del Estado de bienestar y la pacificación del país, asimismo, subrayó que su experiencia y convicción democrática fortalecen de manera directa la coordinación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien impulsará una estrategia de justicia más sólida y eficaz desde la FGR.

“Su llegada fortalece al país y a la transformación. Con su liderazgo y visión, avanzaremos hacia un México más justo, seguro y con instituciones verdaderamente al servicio del pueblo”, concluyó Fabiola Alanís.

mrh