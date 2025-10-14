Fabiola Alanís exige justicia por detenciones ilegales y anuncia propuesta de red estatal de apoyo a migrantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las denuncias de detenciones arbitrarias y violencia contra migrantes mexicanos en Estados Unidos, la diputada Fabiola Alanís consideró que es urgente que las autoridades correspondientes realicen investigaciones imparciales y pidió el cese inmediato de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las que calificó como “una estrategia de persecución inhumana”.

La legisladora adelantó que propondrá en el Congreso de Michoacán la creación de una red institucional de apoyo a migrantes y sus familias, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los consulados mexicanos y el Gobierno de Michoacán, cuyo objetivo sea brindar asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y atención a víctimas de detenciones ilegales.

“Cada redada es una agresión contra la dignidad humana. No se puede criminalizar a quien trabaja para sostener a su familia. Vamos a levantar la voz desde Michoacán y a convertir esa indignación en política pública”, afirmó Alanís.

En coincidencia con las políticas de defensa hacia la comunidad migrante, por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra entidad no puede ni debe ser indiferente a la coyuntura de discriminación y acoso que vive la comunidad migrante, porque más de 4 millones de michoacanas y michoacanos radican en aquel país, además de que este estado es el principal receptor de remesas provenientes de EU.

RYE