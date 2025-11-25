Fabiola Alanís: El presupuesto 2026, oportunidad para consolidar políticas que beneficien a las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís afirmó que el análisis del Presupuesto de Michoacán 2026 será una oportunidad clave para consolidar políticas públicas que garanticen la protección, el bienestar y la autonomía de las mujeres, como parte de la estrategia integral de construcción de paz impulsada por la Presidenta de México y el Plan Michoacán.

“No hay paz posible si las mujeres siguen viviendo con miedo. El presupuesto 2026 debe reflejar una prioridad absoluta: recursos suficientes para prevenir la violencia, atenderla y erradicarla”, señaló.

Fabiola Alanís adelantó que, desde el Congreso, impulsará que los programas de prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres reciban un reforzamiento presupuestal, especialmente en los municipios con mayor incidencia de violencia familiar, sexual y feminicida.

Destacó que Michoacán enfrenta un reto histórico y que se necesita una inversión sostenida para consolidar refugios, centros de atención integral, unidades especializadas y programas comunitarios orientados a la transformación cultural.

“Invertir en proteger a las mujeres no es un gasto, es la base ética y social para reconstruir el tejido de nuestras comunidades”, subrayó.

La legisladora señaló que uno de los ejes prioritarios será garantizar mayores recursos para proyectos productivos, créditos a la palabra, talleres de formación y programas de independencia económica para mujeres, especialmente en regiones rurales y zonas de alto riesgo.

“Una mujer con autonomía económica es una mujer más segura, más libre y con posibilidades reales de romper ciclos de violencia. Esto también es construir la paz”, afirmó.

Fabiola Alanís indicó que el análisis del presupuesto debe garantizar recursos para ampliar becas, reforzar servicios de salud materna y sexual, así como apoyar programas educativos y culturales para niñas y adolescentes en zonas periféricas, indígenas y rurales.

Recordó que iniciativas como la Beca Gertrudis Bocanegra, las políticas de educación para la igualdad y las estrategias federales de bienestar deben tener una correlación en el presupuesto estatal.

La diputada aseguró que el Congreso acompañará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con una visión de género que fortalezca los esfuerzos federales. Explicó que la construcción de paz pasa por atender desigualdades estructurales y que el gobierno federal ha mostrado un compromiso absoluto para erradicarlas.

“Vamos a respaldar con toda firmeza la visión de la Presidenta, porque su liderazgo ha demostrado que la construcción de paz empieza por garantizar derechos a quienes históricamente han sido relegadas”, sostuvo.

Fabiola Alanís reiteró que busca lograr consensos para que el presupuesto 2026 responda a la realidad de las mujeres michoacanas y siente las bases de una transformación profunda.

“Cada peso destinado a las mujeres es un peso invertido en la paz. Y ese será nuestro compromiso desde el Congreso: que el presupuesto sea una herramienta para que todas vivan libres, seguras y con dignidad”, concluyó.

