Política
Fabiola Alanís: El Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha es un acto de reparación histórica
La legisladora reconoció el compromiso del Gobierno Federal para saldar la deuda con las comunidades purépechas y acompañar su desarrollo con respeto a su identidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís Sámano celebró los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, impulsado por el Gobierno de México y acompañado desde el Congreso de Michoacán, como un proyecto de transformación profunda y de reconocimiento histórico.
“Por décadas, los pueblos purépechas fueron invisibilizados. Hoy, el Estado mexicano les devuelve la voz y los coloca en el centro de la transformación”
expresó
Fabiola Alanís destacó que el Plan contempla inversiones en infraestructura social, educación, salud, agua potable, caminos y fortalecimiento de la producción artesanal y agrícola, con participación directa de las comunidades en la toma de decisiones.
Subrayó que su bancada ha respaldado las reformas necesarias para garantizar la participación comunitaria y que el presupuesto llegue sin intermediarios, como parte de la nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios.
RPO