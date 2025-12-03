Fabiola Alanís: El aumento salarial de 154% en 7 años hace justicia a quienes sostienen a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís celebró el incremento del 13% al salario mínimo para 2026, aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ya que con este ajuste el país alcanza un aumento acumulado de 154% en siete años de gobiernos de la Cuarta Transformación, cuyo avance histórico —dijo— hace justicia a quienes sostienen la economía con su trabajo.

Fabiola Alanís destacó que este esfuerzo, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, permitió recuperar en tiempo récord el poder adquisitivo perdido durante casi cuatro décadas: “Estamos muy cerca de superar los mejores niveles salariales que México tuvo en los años setenta. Ese era un sueño; hoy es una meta real”.

En Michoacán, agregó, más de 2.2 millones de trabajadoras y trabajadores sentirán el impacto directo de este aumento, puesto que con el salario mínimo de 2026, una persona podrá comprar hasta dos canastas básicas de alimentos, algo impensable antes del inicio de la 4T.

Fabiola Alanís subrayó que este avance ayuda de manera especial a quienes menos ganan y contribuye a reducir la pobreza tanto en el estado como en el país. Tan solo en Michoacán, puntualizó, más de un millón de personas reciben un ingreso igual o menor al salario mínimo, por lo que este incremento tendrá un impacto inmediato en sus hogares.

Además, la diputada resaltó que el beneficio es aún mayor para las mujeres trabajadoras: “Hoy, 57 de cada 100 mujeres en Michoacán ganan hasta un salario mínimo, frente a 46 de cada 100 hombres. Este aumento no solo significa justicia social, también significa avanzar hacia la igualdad”.

“Este es el rumbo correcto, seguir dignificando el trabajo, fortalecer los ingresos de las familias y consolidar una economía que crece desde abajo y para todas y todos”, concluyó.

RYE-