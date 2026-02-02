Fabiola Alanís dialoga con vecinos de Morelia y celebra el Día de la Candelaria

El sábado, Fabiola Alanís visitó la colonia La Soledad, donde sostuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos para conocer sus principales necesidades.

Durante la reunión, la diputada destacó la importancia de la organización territorial y señaló que “Morena es un partido organizado, y los comités seccionales son el medio para impulsar la transformación en las colonias, además de ser un vínculo con las autoridades para buscar soluciones a las problemáticas que viven las y los vecinos”.

Como parte de estos encuentros, la legisladora hizo entrega del periódico Regeneración, con el objetivo de acercar información clara y veraz sobre el rumbo del país, las reformas impulsadas desde el ámbito legislativo y los resultados concretos del proyecto de transformación en beneficio de las familias mexicanas.

El domingo, la agenda continuó con la Asamblea de Morena en el Distrito 10 de Morelia, donde Fabiola Alanís se reunió con militantes y simpatizantes del movimiento, a quienes reconoció por su trabajo organizativo y su compromiso con la Cuarta Transformación.

En este espacio, subrayó que Morena ya supera los 11 millones de personas afiliadas a nivel nacional, reflejo de un movimiento que se construye desde el territorio y con la participación activa de la ciudadanía.

En el marco del Día de la Candelaria, Fabiola Alanís también compartió tamales con las y los asistentes, resaltando el valor de las tradiciones populares como espacios de convivencia, identidad y organización comunitaria.