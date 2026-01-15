Fabiola Alanís dialoga con iglesias evangélicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Fabiola Alanís sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Ministros Evangélicos de Morelia, con el objetivo de analizar propuestas de colaboración comunitaria enfocadas en la prevención, la salud y el bienestar social en distintas regiones del estado.

Durante el encuentro, la diputada de Morena y los representantes religiosos plantearon la posibilidad de desarrollar campañas de atención y acompañamiento social, enfocados a comunidades donde las iglesias mantienen una relación cercana y constante con las familias, lo que facilita la detección temprana de problemáticas sociales.

La legisladora, quien también preside la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, señaló que el diálogo con los distintos sectores sociales es clave para avanzar en la transformación de Michoacán.

“La construcción de bienestar requiere diálogo abierto, respeto y coordinación con todos los sectores que están cerca de la gente. Desde el Congreso de Michoacán tenemos la disposición de escuchar, acompañar y sumar esfuerzos en iniciativas que contribuyan a la salud, la prevención y la paz social”, afirmó Fabiola Alanís.